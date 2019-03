Riigiprokuratuuri kriminaalmenetluse algatamine Mati Alaveri suhtes sõltub Austrias toimuvast juurdlusest

Karel Tammjärve sõnade kohaselt oli just Alaver see, kes talle dopinguarsti kontakti andis. Delfi tegi Riigiprokuratuuri järelepärimise, kas Suusaliidu palve on läbi arutatud ja mis sellest ettepanekust saab.

Riigiprokuratuuri nõuniku Olja Kivistiku edastatud vastus kõlab nii:

1. märtsi õhtul laekus Riigiprokuratuuri Eesti Suusaliidu kuriteoteade, milles paluti kontrollida, kas meedias avaldatud info dopingu kasutamisele kallutamise osas vastab tõele. Suhtleme aktiivselt meie rahvusvaheliste koostööpartneritega Austrias, et välja selgitada, millises mahus praegune kriminaalmenetlus käimas on ning kas dopingule kallutamist uuritakse Austria kriminaalmenetluse raames või on vajalik eraldi menetluse alustamine Eestis.

Seega ühest vastust veel pole. Kui Austrias dopingu tarvitamisele kallutamist ei menetleta, siis võidakse eraldi menetlus ikkagi algatada Eestis. Lõplik otsus tuleb teha hiljemalt 11. märtsil.