Rehemaa: tunnistan, et palusin Alaveri abi, kuid ei arvanud, et see on kuritegu

Eesti suusaliit saatis täna õhtul pressiteate, kus märkis, et nad said põhjanaabrite suusaliidu kaudu informatsiooni, et Rehemaa klubi AR Pro Team`i suusatajatel aitab Olose laagrisse minekut korraldada kohtulikult karistatud Alaver. Eesti suusaliit hoiatab, et "igasugune koostöö dopingu tarvitamisele kallutamise eest kriminaalkorras karistatud Mati Alaveriga on keelatud, sest see võib rikkuda ametlikult sportlase karjääri."

Rehemaa ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et ta palus tõesti Alaveri abi, kuid vaid selleks, et praeguses koroonaviiruse olukorras Olosele treenima pääsemiseks Soome suusaliidult kiiremini kutse saada.

"Alaver helistas oma sõbrale Soome suusaliitu, et kiiremini kutse kätte saada. Kutse tuligi mulle postkasti ja tänu sellele saame laagrisse minna," lausus Rehemaa.

"Ma tõesti tunnistan, et seda tegin ja kahetsen, aga ma ei osanud arvata, et selle kutse saamise kiirendamine läbi Alaveri oleks olnud kuritegu," lisas Rehemaa.

Endise tippsuusataja sõnul on suusaliidu pressiteates vead, sest seal on kirjas, et Alaver aitab korraldada Olose laagrit. See ei vasta Rehemaa sõnul tõele, sest rohkem pole Alaver selle laagriga kuidagi seotud.

Rehemaa sõidab Olosele homme koos varustuse bussiga, sportlased tulevad järgmine päev lennukiga järele. Eesti suusatajatest osalevad 4.-25. novembrini Olosel peetavas laagris Marko Kilp, Karl Sebastjan Dremljuga, Johanna Udras, Steve Vahi, Kaarel Kasper Kõrge, Martin Himma ja Margaret Peterson.

Vaata galeriid, kuidas Rehemaa valmistub homseks reisiks: