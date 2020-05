Rehemaa ja Šmiguni abiga treeniv Marko Kilp: mullu polnud mul üldse tagalat, nüüd on kõik ülesmäge liikunud

Tiitlivõistlustel sprindis kahel korral veerandfinaali jõudnud 26-aastase Marko Kilbi eelmine hooaeg tõi vaid ühe kordaläinud võistluse, aga uueks hooajaks on valmistumine alanud ja abiliste poolest seis parem kui eelmisel hooajal. Aivar Rehemaa aitab organiseerimispoolelt ja Anatoli Šmigun suusatamises.

"Olen suutnud endal tagalat kindlustada. Kui seda eelmisel aastal nagu põhimõtteliselt üldse ei olnud treenerite mõistes, siis nüüd on mul konsultant Aivar ja suvel aitab kindlasti Anatoli. Selles mõttes on kõik positiivselt liikunud ülesmäge võrreldes eelmise aastaga," rääkis Kilp intervjuus ERR-ile.

"Minu roll on võib-olla pigem see, et ma üritan Markole luua kõik võimalused profispordi tegemiseks. See treeneri roll on võib-olla natuke üle paisutatud. Suveks on meil suusõnaline kokkulepe Anatoli Šmiguniga, kes igapäevaselt on laagritepõhiselt siin Otepääl kohal ja ma üritaks Marko saata siin juuni keskel lume peale suusatama," rääkis Rehemaa.

