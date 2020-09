Ravimiekspert uuest dopinguainest: uskumatu, et seda kasutati! See on eluohtlik

"See on sensatsiooniline lugu. Selleks, et julgeda seda kasutada dopinguna, pidid nad olema teinud mõne katse, sest see võib olla eluohtlik," sõnas Madsen Norra meediale.

Miks nii? "Kui inimesel on veres liiga palju hemoglobiini, võivad neerud ummistuda. See võib põhjustada ägedat neerupuudulikkust. Samuti on võimalus, et veresoontes võivad tekkida hüübed. See võib põhjustada insuldi ja südameataki. Nii et see on täiesti uskumatu (et seda kasutati)," ütles Madsen.

Norralane tõi välja ka ühe spordiala, kus selle aine kasutamine võib osutuda iseäranis ohtlikuks.

"See võib olla eriti ohtlik näiteks jalgrattavõistluste ajal. Nad küll joovad sõidu ajal, kuid neil on ikkagi oht vedeliku lõppemisele. See tähendab, et neerukahjustuse oht on veelgi suurem," lisas Madsen.

Ajaleht Het Nieuwsblad kirjutab, et neil on andmeid, et profiratturid kasutasid seda uut ainet juba hooajal 2016/17.



Norra antidopingu kommunikatsioonijuht Halvor Byfuglien ütles NRK-le, et nemad teavad uuest dopingainest väga vähe. "Pean ausalt tunnistama, et me ei tea sellest eriti palju," tunnistas Byfuglien.

H7379 hemoglobiini puhul on tegemist sünteetilise hemoglogiiniga, millel on sarnane mõju EPO-ga, kuid seda on raskem dopinguproovidest tuvastada. Seda ainet toodetakse väidetavalt külmkuivatatud pulbri näol ning see kiirendab hapniku transporti veres, nagu ka paljud teised kestvusspordis kasutatavad keelatud meetodid.