Raske otsus: Norra suusatäht on sunnitud terve hooaja vahele jätma

Östberg on juba pikalt olnud hädas tervisemuredega. Möödunud hooaeg lõppes tema jaoks juba märtsis kannas ilmnenud väsimusmurru tõttu. Vahepeal norralanna tervis paranes, kuid juulis tegi ta taas jalale liiga.

"Paraku ma sel hooajal ei võistle, mis on loomulikult igav," vahendas Aftonbladet Östbergi sõnu. "Selle nimel ma ju töötan iga päev ning just seda ma armastan. Pole aga kahtlust, et annan endast kõik, et veel tugevamana tagasi tulla."

"Ma jätkan töötamist selle nimel, mis annab mulle kõige rohkem energiat - suusatamine," jätkas norralanna. "Kohandan selleks treeninguid ning jälgin ka oma toitumist."

"Meie ühine eesmärk on, et Ingvild naaseks olümpiahooajaks võistlustulle," selgitas Norra suusakoondise arst Öisten Andersen. "See töö ei ole võimatu, aga hetkel pole tema tervislik seisund piisavalt hea."

30-aastane Östberg on tulnud suusatamises nii teatesõidus kui -sprindis olümpiavõitjaks ning individuaalsprindis hõbedale. MM-idelt on ta võitnud ühe kulla, kolm hõbemedalit ning kaks pronksi. MK-sarjas on ta aastate jooksul teeninud 17 võitu ning lõpetanud poodiumil 71-l korral.