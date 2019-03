Raido Ränkel ja Marko Kilp tunnistavad, et nende südametunnistus on puhas

„Julgen kõigile öelda, et mina saan öösel rahulikult magada, sest minu südametunnistus on puhas ning minu poolehoidjad ja toetajad ei pea minus pettuma. Mul on siiralt kahju, et spordiala, mille nimel olen rasket tööd teinud juba lapsest saati, on sattunud sellise põlu alla ning suur küsimärk varjutab kogu edasist jätkamist. Sellises seisus oleks väga lihtne käega lüüa ja kõigest loobuda, sest kogu oma suusakarjääri jooksul olen palju jäänud kõrvale ka pereelust. Kuid spordimehele omaselt ei saa ma kõige raskemal ajal alla anda, südametunnistus ei luba seda. Isegi kui jätkamise lootused on nullilähedased, proovin teha kõik, et Eesti murdmaasuustamine ei kaoks ja meie puhaste sportlastena saaksime end näidata ning tõestada,“ avaldas Raido Ränkel lootust, et kõiki hinnatakse siiski õiglaselt.

„Ka mina saan käsi südamel öelda kõigile, et mina teen puhast sporti hinge ja armastusega ning minu jaoks kehtib nulltolerants igasugustele keelatud võtetele. Ma olen siiralt tänulik kõige eest, mida on õpetanud mulle minu treener Anti Saarepuu ja puhast mängu mängivad tiimikaaslased. Ka mina ei ole veel suusatamisega lõpparvet teinud ja loodan väga, et kui tõesti soovida, siis vähemalt meie saame murdmaasuusatamisega jätkata,“ lisas omalt poolt Marko Kilp.