Raido Ränkel ei välista dopinguskandaali tõttu laskesuusatamisele üle minemist

Murdmasuusatamise Eesti meistrivõistlustel tegi Ränkel puhta töö, võites lisaks sprinditeate ja teatesõidu kullale täna ülekaalukalt 50 km vabatehnikamaratoni.

"On kindlasti valikut," kinnitas Ränkel intervjuus ERR-ile. "On murdmaa ja ma ei löö ust kinni ka biatloni ees. Biatlonis ka vanemad mehed läksid eest ära. Kõik oleneb sellest, millised tingimused suudetakse suusatajatele luua. Uue nädala alguses istume suusaliidu esindajaga maha ja kuulame ära, millised mõtted tal on."

Kaalukeeleks saab kolmandaks olümpiaks valmistuvale Ränkelile see, kas suusaliit suudab täita dopinguskandaali tagajärjel kokku kukkunud Team Haanja tekitatud augu ja tagada suusakoondislastele tippvõistlusteks vajalik ettevalmistus. "See eeldab kindlasti tipptasemel hooldemeeskonda. Kui seda ei suudeta pakkuda, siis harrastamist harrastaja tasemel pole mõtet teha," sõnas mees.