Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Seefeldi dopinguskandaalist: dopingupatuseid tuleks karistada karmilt

Veebruari lõpus lahvatas Austrias Seefeldis suusatamise MM-i ajal dopinguskandaal. Praeguseks on selge, et Saksamaa arsti Mark Schmidti dopingulabori klientideks oli 21 sportlast kaheksast erinevast riigist.

"Loodan, et dopinguvõrgustiku uurimises saab kõik varsti selgeks ja kõik asjaga seotud arstid, sportlased ja sportlasi toetav personal saaks kiiresti ja karmilt karistatud," vahendas Reuters Bachi sõnu.

"Ma loodan, et see juhtum ei hakka venima ja dopingupatustele määratud karistused saadavad õige eeskuju teistele," lisas Bach. "Süüdi olevatele inimestele tuleks määrata tõsised sanktsioonid, et see peletaks kõik dopingu tarvitamisest eemale."