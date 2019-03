Rahvusvaheline Suusaliit kehtestas Tammjärvele ja Veerpalule võistluskeelu ja algatas uurimise

"Hea küsimus. Eestis ei ole antidopingu rikkumised kriminaliseeritud. Antidopingu agentuuridel on voli uurida ja nõuda sportlastelt ja taustajõududelt nii palju, kui koodeksid ette näevad. Ma ei ole kindel, kas see läheb meie volituste raamidesse või kas küsimus on ka mingites aegumistes. Mõtteainet on, nii et ma ei oska hetkel vastata. Peab konsulteerima ka WADA-ga (Rahvusvaheline Antidopinguagentuur - toim.)."

Eesti kriminaalseadustiku järgi on rahalise trahviga võimalik karistada ravimi väljakirjutamise eest kasutamiseks dopinguna spordis, samuti ravimi dopinguna kasutamisele kallutamise eest või ravimi dopinguna manustamiseks üleandmise eest. 2013. aastal karistas Harju maakohus selle pügala alusel ujumistreener Nikolai Borzovi, kes andis noorujujale Anita Stepanenkole dopingut.

Küsimuse peale, kas Tammjärve kirjeldatud Alaveri tegevus võiks anda põhjust Eesti võimudele Alaveri suhtes kriminaaluurimist algatada, kostis Vallimäe, et peab seda võimalikuks, aga see on prokuratuuri otsustada.

Aastakümneid spordi- ja kultuuriametnikuna tegutsenud Vallimäe tunnistas, et on juhtunust šokis. "On asju, mida võis oletada ja aimata, aga see on üks asi. Aga kui otsesed sõnalised faktid välja käidud, hoopis teine..." tõdes ta.

"Ootame kindlasti ära ka vastaspoole seisukohad. Aga mul on selles mõttes hea meel Kareli üle, et ta oli praegu avalikkuse ette astudes mehe eest väljas. See aitab kindlasti ka õhku puhastada, mis praegu on väga paks."

Kolmapäeval Seefeldis vahistatud Karel Tammjärv tunnistas täna keskpäeval samas antud pressikonverentsil, et tarvitas dopingut ja sellele teele aitas teda 2016. aastal viia kauaaegne suusatreener Mati Alaver. Tammjärve sõnul liitus hiljem sama dopingutarvitamise "projektiga" ka Andreas Veerpalu ning asjaga oli kursis ka tolle isa, kahekordne olümpiavõitja Andrus Veerpalu.

Mati Alaver saatis avalikkusele napisõnalise ja hoolikalt sõnastatud teate, kus tunnistas 2016. aastal Tammjärvele dopinguarst Mark Schmidti kontakti vahendamist ja kahetses seda, ent ühtegi muud punkti Tammjärve räägitust, näiteks hilisemaid kontakte, ei puudutanud.

"Käesolevaga kinnitan, et mina vahendasin Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidt kontakti 2016. aastal. See on minu elu suurim viga ja kahetsen seda siiralt. Vabandan sportlaste ja nende lähedaste, Eesti suusarahva ja spordiavalikkuse ees. Minu tegevusele ei ole mingit õigustust," kõlas Alaveri teade.