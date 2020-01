Rahvusvaheline Suusaliit: Andrus Veerpalu eitab seotust dopinguskeemiga

Mäletatavasti teatas FIS novembri lõpus, et neile kõigile on määratud nelja-aastane võistluskeeld. Nüüd kuulutas FIS, et Tammjärve, Alaveri, Poltoranini ja noorema Veerpalu osas on uurimine lõpule jõudnud ning otsus jääb jõusse.

FIS teatas, et keegi neljast mehest istungit otsuse tagamaadest ei nõudnud. Küll aga on neil 21 päeva aega rahvusvahelisse spordiarbitraaži otsus edasi kaevata.

FIS lisab, et Algo Kärbi, kes ajakirjanduse vahendusel tunnistas veredopingu tarvitamist ja kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu osas pole veel lõplikku otsust langetatud. Teates lisatakse, et Veerpalu eitab oma seost dopinguskeemiga. Mõlemad mehed kannavad hetkel ajutist keeldu.

Tammjärv ja Kärp tunnistasid mullu kevadel, et Saksa dopinguarsti Mark Schmidti kontakti vahendas neile Mati Alaver.

Novembri keskel määras Harju maakohus Alaverile dopingu tarvitamisele kallutamise eest tingimisi aastase vanglakaristuse pooleteist aasta pikkuse katseajaga.