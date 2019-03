President võtab Mati Alaverilt riiklikud teenetemärgid ära

Mati Alaveril tuleb tagastada talle 2001. aastal antud Eesti Punase Risti IV klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe III klassi teenetemärk. Teenetemärkide seaduse § 13 lõike 1 punkt 3 järgi võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi ära võtta, kui inimese hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Austrias, Seefeldis toimuval MM-il pidas Austra kriminaalpolitsei möödunud nädalal kinni Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranini, Austria suusatajad Max Hauke ja Dominik Baldaufi ning Eesti murdmaasuusatajad Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu. Kinnipidamised toimusid seoses Austria ja Saksamaa õiguskaitseorganite läbi viidava kriminaalmenetlusega seoses võimaliku kuritegeliku ühenduse organiseeritud tegevusega sportlaste poolt dopingu kasutamises.

Team Haanja vastutava treeneri Anti Saarepuu ja suusataja Karel Tammjärve pressikonverentsil sai teatavaks, et veredopingut on kasutatud aastaid ning et Karel Tammjärve kontaktiks dopingu kasutamise alustamisel oli Mati Alaver. Viimast kinnitas ka Mati Alaver, et tema vahendas Karel Tammjärvele Saksamaa spordiarsti Mark Schmidti kontakti. Muu hulgas ütles Karel Tammjärv pressikonverentsil, et "2016. suve teine pool mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt, kui tahad kiiremini suusatama hakata, siis on sul see võimalus, Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab. Ja mina võtsin vastuse otsuse jah saada seda abi veredopingu näol."

Hiljem rõhutas Alaver, et tema roll piirdus vaid kontakti andmise, mitte dopingu soovitamisega. ERRile antud intervjuus leidis Alaver, et ei saa siiski päris nii väita, et ta on dopingu tarvitamist tolereerinud, kuigi oli kursis, et Tammjärv dopingut tarvitab. Alaver lisas, et Karel Tammjärv on „praktiliselt ainus”, kellele ta dopinguarsti telefoni on andnud.