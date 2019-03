President Kaljulaid otsustab esmaspäeval, kas Alaveri teenetemärk ära võtta

Suurde suusatamise dopinguskandaali mässitud Mati Alaver on aastast 2001 Eesti Punase risti IV klassi teenetemärgi kavaler ja samuti on talle aastal 2006 annetatud Valgetähe III klassi teenetemärk. Arvestades Austrias lahvatanud dopingukasutamise skandaali Eesti suusatajate ümber, millega Alaver end täna seotuks tunnistas, kaalub president Kersti Kaljulaid tema teenetemärkide äravõtmist.

Hetkel viibib Kaljulaid välisvisiidil, mistõttu saab asjaoludega tutvumise järel langetada otsuse järgmise nädala alguses, sõnas presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe.

„Kui saavad kinnitust riiklike teenetemärkide laureaatide vääritud teod – ja seda on Mati Alaver täna ka tunnistanud – algatab riigipea antud teenetemärkide äravõtmise. Riigipea on hetkel välisvisiidil, aga tagasi jõudes tutvub asjaoludega ja esmaspäeval teeb otsuse.“

Teenetemärkide seaduse järgi on presidendil õigus varem antud autasu ära võtta muuhulgas juhul, „isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise“.