Prantsusmaa suusatäht: Andrus Veerpalu tuleks igaveseks spordist välja visata

Andrus Veerpalu jäi 2011. aastal vahele kasvuhormoonide tarvitamisega, kuid spordiarbitraaži mõistis eestlase siiski õigeks. Viimastel aastatel on Veerpalu treeninud oma poega Andreast ning kasahhi Aleksei Poltoraninit. Mõlemad mehed kuulusid viie sportlase hulka, kes süüdistatakse veredopingu tarvitamises.

Manificat sõnas Norra väljaandele Nettavisen, et Andrus Veerpalu tuleks igaveseks spordist välja visata. Ta lisas, et on hullumeelne, et Veerpalu on aastaid treeninud oma poega Andreast, kes nüüd dopinguga vahele jäi Seefeldis. "Tekib tahtmine kasvõi teda lasta," rääkis Manificat vihaselt Veerpalust.

"Inimesed, kes teevad dopingut, ei kuulu murdmaasuusatamisemaailma. Nad peavad sealt välja jääma," lisas prantslane.

Nettavisen küsis arvamust dopinguskandaali kohta ka Eesti suusaliidu murdmaasuusatamise alajuhilt Ergo Leibakult. "See on katastroof. See on parim, kuidas kõike kokku võtta. Kõik juhtus nii ootamatult ja seda on keeruline kommenteerida. Juhtunu on halb nii Eesti kui kogu maailma murdmaasuusatamisele."

Manificat' jaoks polnud ka üllatus, et vahistatute hulka kuulus ka Poltoranin. Miks? "Sest ta töötas koos Veerpaluga."