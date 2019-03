Poltoranin: mind hoiti kinni külmas keldris, olin sealt pääsemiseks kõigeks valmis

Poltoranin lükkas sports.kz-le antud intervjuus ümber kuuldused, et ta tabati vereülekande tegemiselt. "See ei vasta tõele. Ma ei teinud vereülekannet," kinnitas ta.

Poltoranin avalikustas, et teda hoiti vahistamise järel külmas keldris. "Olin üksikvangistuses külmas keldris, kus olid minimaalsed mugavused. Sel hetkel mõtlesin, et olen valmis kõigeks, et sealt välja saada ja oma pere juurde pääseda," sõnas ta.

Küsimusele, kuidas Poltoranin kavatseb enda head nime kaitsma hakata, vastas ta: "Üritan hetkel vanglas saadud psühholoogilisest traumast üle saada. Kõik minu testid näitavad, et ma pole keelatud aineid kasutanud. Ainus kord olin sellele lähedal Seefeldi MM-il, kuid ma suutsin viimasel hetkel ümber mõelda ja sellest loobuda. Vabandan selle kavatsuse pärast."

Poltoranin, kelle lähemad abilised on viimastel aastatel olnud Andrus Veerpalu ja Mati Alaver, lisas, et viibib hetkel perega Moskvas, kuid naaseb peagi kodumaale.