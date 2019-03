Politsei kuulas kriminaalasja raames tunnistajatena üle ka Tammjärve ja Kärbi

Gunnar Leheste reporter RUS 1

Karel Tammjärv 1. märtsil Seefeldis pressikonverentsil. Foto: Andres Putting

Riigiprokuratuur esitas eile Mati Alaverile kahtlustuse dopingu tarvitamisele kallutamises ning Tartu politseimajas toimusid tema suhtes ka esimesed menetlustoimingud. Eile kuulati üle ka Karel Tammjärv ja Algo Kärp, kes on avalikult tunnistanud, et said 2016. aastal veredopinguga tegeleva sakslasest spordiarsti kontakti just Alaverilt.