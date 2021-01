Politsei algatas Bolšunovi suhtes uurimise, Soome suusataja kaebust ei esitanud

Soome politseile on esitatud kaks taotlust, milles nõutakse Bolšunovi suhtes uurimise algatamist. Häme politsei kriminaalasjade vanemkomissar Martti Hirvonen ütles Iltalehele, et Bolšunovi käitumise osas alustatakse eeluurimist. Kuriteoteate esitajad olid tema sõnul üksikisikud.

Bolšunov põhjustas suure skandaali pühapäeval, kui virutas Lahti MK-etapi meeste 4x7,5 km teatesõidu lõpusirgel Mäki suunas kaks korda suusakepiga, sest leidis, et soomlane blokeeris teda määrustevastaselt. Finišijoone ületamise järel sõitis Bolšunov Mäkile jõhkralt sisse, nii et viimane kukkus pikali.

Soome suusaliit on kinnitanud, et Joni Mäki ei kavatse Bolšunovi käitumise suhtes politseile kaebust esitada. Küll on aga Soome rahvuskoondis pöördunud rahvusvahelise suusaliidu poole (FIS) taotlusega, milles nõutakse venelasele võistluskeelu määramist.

FIS-i teatel piirdub Bolšunovi karistus diskvalifitseerimisega, võistluskeelu rakendamist kaalutakse siis, kui venelane uuesti midagi sarnast korraldab.

Bolšunov ja Venemaa teatenlik said Lahtis kolmanda koha, kuid venelase raevupurske järel meeskond diskvalfitseeriti.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni Mäki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0