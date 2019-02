Stardiprotokollis on 93 nime. Ränkel läheb rajale numbri all 2, Veerpalu numbriga 3, koondise liider Tammjärv numbriga 30 ja Himma numbri all 47.

Tõetund saab olema ka Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu jaoks kelle hoolealune Aleksei Poltoranin soovib sekkuda medalite heitlusse. Tänase sõidu tulemusest võib suuresti sõltuda Kasahstani profitiimi "Altai" loomine, kus võtmerollides nähakse nii Alaveri kui Veerpalu.

Kasahstani koondise liidri Poltoranini stardinumber on 40.