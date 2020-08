Pikaaegne koondisekaaslane Petter Northugist: loodetavasti saab ta professionaalset abi

Nädala alguses esitati Northugile süüdistus kiiruse ületamise, ebakaines olekus auto juhtimise ja narkootilise aine omamise eest. Kõige karmimal juhul võib Northugi ees oodata reaalselt trellide taha minek.

"Mul on temast väga kahju," rääkis Norra murdmaasuusataja, Northugiga pikalt koos Norra koondist esindanud Niklas Dyrhaug (33) Dagbladetile. "Tean, et tal on rasked ajad käsil. Loomulikult peab ta vastutama oma tegude eest. On väga oluline, et ta saaks professionaalset abi, et ta saaks terveneda."

Northugi süüdistuste osas paluti kommentaari ka kolmekordselt olümpiavõitjalt Johannes Hösflot Kläbolt. "Sellise käitumise laidan tungivalt maha. Eeskujuna on inimesel vastutus teiste ees. Lisaks peab inimene autojuhina liikluses vastutama. On täiesti vastutustundetu panna ennast ja teisi niimoodi ohtu."

"Samas peame nägema ka meest nende tegude taga," jätkas Kläbo. "Loodan, et ta saab enda lähedastelt abi. Saatsin ka ise talle sõnumi, kuid see, millest rääkisime, jääb meie vahele. Northug peab hakkama juhtunu eest vastutama."

Norra meedia teatel korraldab Northug täna Trondheimis pressikonverentsi, kus räägib lähemalt juhtunust. Pressikonverents peaks algama Eesti aja järgi kell 13.