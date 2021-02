Pettunud Bolšunov soomlastele kaotamisest: las nad tähistavad praegu. Järgmine sõit vaatame, mis seis on

Finaalis hoidis enne viimast vahetust tänu Bolšunovile võimsale sõidule esikohta Venemaa. Retivõhh ei suutnud aga 4,3 sekundilist edu hoida ja tagant tulnud Johannes Hösflot Kläbo (Norra) jõudis finišisirgele juba selge eduga. Venelasest möödus ka soomlane Joni Mäki. Tema paariline oli Ristomatti Hakola. Koos Kläboga võitis kulla Erik Valnes.

Võistluse järel uuriti Bolšunovilt, mida ta arvas Mäkile kaotamisest. Sellega meenutati jaanuari lõpus toimunud Lahti MK-etappi, kus Bolšunov finišis soomlasele kepiga äsas ja ta pikali rammis. "Mina ei kaotanud Mäkile. Gleb suusatas tema vastu. Mäki võitis Glebi, mitte mind," sõnas Bolšunov Iltalehti vahendusel. "Las soomlased praegu tähistavad. Järgmine sõit vaatame, mis seis on."

Pronksmedalis pettunud Bolšunov sõnas, et ei pea Retivõhhi vastu viha. Finišis ta siiski paarilist tervitamas polnud. "Ma olin riideid vahetamas. Ma olin väsinud ja pahur. Ma ei suutnud kiiresti taastuda, sest tegin kahes viimases vahetuses nii palju tööd. Olen pettunud. Pingutasin kõvasti, eriti kahes viimases sõidus, aga see pole viha Glebi suunas."

Retivõhh ise ei suutnud finišis kolmandat kohta uskuda. "Viimasel tõusul olin Kläbo taga. Olin täiesti kindel, et tulen teiseks. See oli šokk, kui Mäki minust möödas. Tema suusk libises suurepäraselt, see oli piinlik olukord," tõdes venelane.

Mida tundis aga hõbeda võitnud Mäki finišis? "Kergendust. See oli minu esimene tunne finišis," sõnas soomlane, kelle jaoks algas finaal dramaatiliselt. Nimelt põrkas ta esimeses vahetuses Kläboga kokku ning hetkeks tundus, et Soome diskvalifitseeritakse. "Olukord läks aga kiirelt ülesmäge. See medal tähendab mulle palju. Võistluste eel unistasime ja lootsime medalit. Nüüd see tuli ning ma ei saaks õnnelikum olla."