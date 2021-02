Petter Northugi vend vangi mõistetud suusatähest: oli hea, et ta vahistati

"Petter tunneb ennast praegu hoopis paremini," rääkis Northug väljaandele Adresseavisen. "2019. aasta suvi oli kaos. Petter oli pidevalt eemal ning häiritud ja me ei tundnud end tema ümber hästi. Lisaks hakkasid erinevad kuulujutud levima."

"Usun, et oli hea, et ta vahistati, sest nii saame kõigest lahti. Tuleb meeles pidada, et Peter on elanud väga erilist elu. Palju erilisemat kui teised inimesed," lisas norralane 13 korda maailmameistriks tulnud Northugi kohta. "Petter on palju ise põhjustanud, aga kõik pole juhtunud ainult tema tõttu. Ta on alati olnud tähelepanu tõmbav isik ning aja jooksul sattus ta rolli, kus ta ei saanud olla lihtsatl Petter ning selline asi võib olla kahjulik."

"Petter tunneb end palju paremini. Oleme kohtunud tihti ning ta on nüüd hoopis sotsiaalsem ja jutukam. Meil olid väga toredad jõulud koos," tõdes Tomas Northug venna kohta, kes sai veel jõulud perega veeta.

Lisaks vanglakaristusele võeti Northugilt eluks ajaks load ära. Norra seaduste kohalt võib süüdimõistetu paluda lubade tagastamist, aga mitte enne viie aasta möödumist. Politsei nõudis Northugile kaheksa kuu pikkust vanglakaristust. Northugi kaitsja Halvard Helle leidis, et karistus peaks jääma alla kuue kuu. Tema arvates piisanuks 13-kordsele maailmameistrile jalavõru kandmisest, sest ta olevat ennast parandanud.

Kohtunik Ole Kristen Överbergi otsus jäi kahe nägemuse vahele, aga pigem rahuldas karistus politsei soove. Norra seaduste järgi saab süüdimõistetule reaalse vangistuse asemel jalavõru panna vaid kuni kuue kuu pikkuse karistuse puhul. Jalavõru võib taotleda alates hetkest, kui karistuse lõpuni on jäänud kuus kuud.

Seega peab Northug reaalselt kinni istuma vähemalt kuu aega.

Politsei arreteeris Northugi mullu 13. augustil. Norralast süüdistati narkootiliste ainete omamises ja liikluseeskirjades sõitmises. Northugi juurest leiti kokaiini, MDMA-d, kolm tabletti uimastit Diazepami ja kaks tabletti Alprazolami. Lisaks oli suusakuulsus jäänud kolme päeva jooksul kolmel erineval korral vahele kihutamisega rohkem kui 200 km/h. Loe lähemalt siit.