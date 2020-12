Petter Northugi isa trellide taha mõistetud pojast: ütlesin talle, et minu kodus on ta alati teretulnud

Norra ajakirjale Se og Hor antud intervjuus rääkis Northug, et veetis jõulud Framverranis asuvas isa talus koos oma isa Johni (62) ja vendade Eveni (24) ning Tomasega (30). "See on midagi väga erilist, kui saad minna kodutallu ja isa juurde. Lapsepõlve mälestused tulevad meelde ning inimene muutub tänulikuks," rääkis Northug. "Väga tore oli pidada tavalisi jõule. Viimase 15 aasta jooksul pole selliseid just palju olnud."

Kõik sai alguse 13. augustil, kui politsei arreteeris Northugi. Norralast süüdistati narkootiliste ainete omamises ja liikluseeskirjades sõitmises. Northugi juurest leiti kokaiini, MDMA-d, kolm tabletti uimastit Diazepami ja kaks tabletti Alprazolami. Lisaks oli suusakuulsus jäänud kolme päeva jooksul kolmel erineval korral vahele kihutamisega rohkem kui 200 km/h. Loe kõigest lähemalt siit.

Northug meenutas, kuidas ta pärast arreteerimist isalt vabandust palus. "Isale helistamine tegi haiget. Ma vabandasin koheselt oma tegude eest. Me nõustusime, et peaksin koju tulema. Oli hea teada, et olin seal teretulnud. Kõige hullema tormi ajal viibisin talus," rääkis suusakuulsus, lisades, et perekond pakkus talle raskel ajal tuge.

"See oli üks raske telefonikõne, mille otsas olla," meenutas juhtunut John Northug. "Kuulasin Petteri jutu ära ning ütlesin talle, et ta koju tuleks. Siin on ta alati teretulnud. Selles ma ei kahelnud kordagi. Kui asi puudutab lapsi, siis ei anta kunagi alla."

Mida ootab Petter Northug aga tulevalt aastalt? "Unistan heast talvest ning loodan, et saame koroonavaktsiini kätte ning ühiskond saab peagi normaalsusse naasta," rääkis 13-kordne maailmameister.