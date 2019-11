Petter Northug hakkab oma tegemiste eest nüüd ise rohkem vastutama

Aastaid oli Northugi mänedžeriks Are Sørum Langås, kuid suusaässa tippspordist taandumise järel vahetas Langåsi välja Terje Hallan. Nüüd on lahku läinud ka Hallani ja Northugi teed.

Hallan kinnitas Adresseavisenile, et ta tõesti enam Northugiga koostööd ei tee, kuid samas ei soovinud ta üksikasja avaldada.

Endise suusastaari isa John Northugi sõnul tahab poeg võtta oma tegemistes rohkem vastutust. „Niimoodi on tal asjadest parem ülevaade. Arvan, et see on asjade loomulik kulg. See toimib hästi,“ arvas John Northug.

Petter Northug tegeleb praegu oma brändi arendamisega ning lisaks on ta televisioonis rakkes suusakommentaatorina.