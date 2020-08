Petter Northug avameelselt: mul on tõsine alkoholi- ja narkoprobleem. Olen jõudnud omadega põhja

"Mul on tõsine probleem alkoholi ja narkootikumide tarvitamisega," vahendas Dagbladet kahekordse olümpiavõitja ja 13-kordse maailmameistri sõnu. "Ma pole sellesse tõsiselt suhtunud ning olen seda enda lähedaste eest peitnud."

Northugi sõnul tekkisid tal narkoprobleemid pärast sportlaskarjääri lõppu, sest ta otsis oma ellu lisapõnevust. Esimest korda tegi ta kokaiiniga tutvust mullu jaanuaris.

"On olnud perioode, kus tarbisin uimasteid kolm kuni viis korda nädalas. Ma olen jõudnud omadega põhja ning vajan abi," jätkas Northug, kes kavatseb edaspidi otsida abi nii arstidelt kui psühholoogilt. Endine suusataja tunnistas, et varasemalt on ta probleeme eitanud, ehkki lähedased on talle sellest rääkinud. "Ma pole selline eeskuju, nagu oleksin tahtnud."

Nädala alguses esitati Northugile süüdistused kiiruse ületamise, ebakaines olekus auto juhtimise ja narkootilise aine omamise eest. Olümpiavõitja tunnistas, et kihutas autoga üle 200 km/h ja filmis seda ning saatis videod oma sõpradele. Nüüd uurib neid juba politsei.

"See on häbiväärne ja idiootne," sõnas Northug enda kihutamise kohta. Ühtlasi on ta valmis igasuguseks karistuseks ning vajadusel ka vangi minema. Northugi teatel leidis politsei läbiotsimisel tema kodust 10 grammi kokaiini ning kõik olid puhtalt tema isiklikus kasutamiseks. Ühtlasi leidsid võimud norralase autost samuti kokaiini, lisaks veel unetablette ja 40 000 Norra krooni väärtuses sularaha. Narkootikumide müümist ta eitas. "Kokaiin andis mulle elevust ja unetabletid meelerahu."

Norralane avalikustas, et oli eelmise nädala kolmapäeval käinud peol, kus ta tarvitas ka narkootikume. Ta sõnas, et kui politsei ta neljapäeval kihutamise eest vahele võttis, siis ühegi meelemürgi mõju ta ei tundnud.

2018. aastal murdmaasuusataja karjääri lõpetanud Northugil on lisaks kahele olümpiakullale ja 13 maailmameistritiitlile 38 MK-sarja etapivõitu ja kaks üldvõitu aastast 2010 ja 2013.

2014. aastal sõitis ta purjus peaga Trondheimis teelt välja, sai selle eest 50-päevase vanglakaristuse, 22 5000 eurot trahvi ja kaotas juhiload. Vangi Northug minema ei pidanud, vaid karistus asendati jalavõru kandmisega.