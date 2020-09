Petter Northug andis puhta veretesti ja võib vangiminekust pääseda

Esialgu süüdistas politsei 34-aastast Northugi ebakaines olekus auto juhtimises, kiiruse ületamises ja narkootilise aine omamises.

Esimesest süüdistusest Northug seega vabanes, aga kaks ülejäänut on juba kinnitust leidnud. Ta sõitis 110 km/h alas kiirusega 168 km/h. Politsei uuris pärast ekssportlase kinnipidamist läbi ka tema korteri, kust leiti väike kogus narkootikume. Northug teatas hiljem, et tegu oli kokaiiniga.

"Petter sai vereproovi tulemuse teada eile. Kuigi ta oli nagunii kindel, et sealt alkoholi või narkootikumide jälgi ei leita, on see tema jaoks kergendus," ütles Northugi advokaat Halvard Helle Norra rahvusringhäälingule (NRK).

NRK-ga rääkinud advokaatide hinnangul pole selge, kas Northug peab reaalselt vangi minema või pääseb ta tingimisi karistusega. Olulisel määral kiiruse ületamise ja kokaiini omamise kombinatsioon tähendaks Norras üldjuhul reaalset vangistust, aga Northugi võis aidata puhtsüdamlik ülestunnistus.

"Mul on tõsine probleem alkoholi ja narkootikumide tarvitamisega. Ma pole sellesse tõsiselt suhtunud ning olen seda enda lähedaste eest peitnud. On olnud perioode, kus tarbisin uimasteid kolm kuni viis korda nädalas. Ma olen jõudnud omadega põhja ning vajan abi. Ma pole selline eeskuju, nagu oleksin tahtnud," rääkis Northug 21. augustil toimunud pressikonverentsil.