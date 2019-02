Perekonnaliin: eestlasi šokeerinud dopingureidil vahistati isa ja poeg

Austria kriminaalpolitsei sõnul oli tegu pikemalt ette kavandatud kahe riigi – Austria ja Saksamaa – ühisoperatsiooniga, mille eesmärgiks oli hävitada Erfurdis avastatud illegaalse dopingulabori tegevus. Sportlasi jälgiti varjatult ja tuvastati nende seotus keelatud ainetega tegeleva grupeeringuga, mille keskseks figuuriks oli sakslasest arst Mark Schmidt, kes 2008. aastal oli seotud jalgrattureid puudutanud veredopinguskandaaliga.

Lisaks Schmidtile võeti vahi alla viis sportlast: kaks Austria suusatajat Dominik Baldauf ja Max Hauke, kaks eestlast – Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu – ning kasahh Aleksei Poltoraninin, kes on Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu õpilane. Politsei sõnul vahistati üks sportlane suisa nõnda, et tal oli süstal käsivarres.

Saksamaa väljaanne Sudetendeutsche Zeitungi andmetel vahistati Seefeldis ka Mark Schmidti isa, kes on ametilt advokaat.

Teada on ka see, et kõik mittesportlastest vahistatud olid sakslased.

Aargauer Zeitung kasutas juhtumist rääkides väljendit „perekonnaäri”. Lisaks Schmidtidele mainiti ära, et ka Andreas Veerpalu isa Andrus oli seotud 2011. aastal lahvatanud dopinguskandaaliga (juristide abiga suudeti siiski süüdistustest vabaneda), lisaks tuletati meelde, et sügisel selgus, et Aleksei Poltaranini abikaasa Olga Poltaranina jäi dopingureeglite rikkumisega vahele.

Rootsi meedia seevastu joonistas seoseid viie vahistatu vahel ja jõudis järeldusele, et kõik on seotud eelkõige Schmidti kaudu. Muide, selle arstiga, kes olevat väidetavalt praktiseerinud dopingu mikroannuseid, seostati ka Andrus Veerpalu nime.