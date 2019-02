Peatükk Petter Northugi elulooraamatust: Kaotamine oli lubatud. Ainult mitte rootslastele

Murdmaasuusatamises on alati olnud rivaalitsemist.

See on teinud selle ala põnevaks.

Võib-olla murdmaasuusatamises rohkem kui mõnel muul alal, milles norralased on silma paistnud.

Vanasti käis võistlus alati Norra, Rootsi ja Soome vahel.

Ma olen kuulnud lugu Soome suusatajatest, kes olid ühel võistluseelsel õhtul Holmenkollenis kliistriga suuski määrinud, aga kartes hirmsasti, et norrakad nende suusad öösel täis lasevad ja sellega kliistri ära rikuvad, seisid nad kogu öö vahetustega valves.

Minu lapsepõlves oli alati oluline just rootslasi võita. Kui sõitsime noortevõistlustele Rootsi, oli bussis alati teistsugune meeleolu. Tavaliselt olid kõik üksteise konkurendid, aga siis olime väljas oma maa au eest. Nii see tundus. Kui tegemist oli rootslastega, siis maitsesid võidud paremini ja kaotused olid kibedamad. Ka Vana muheles mõnusasti, kui ma rääkisin võistlustest, kus olime Rootsit võitnud.

Rivaalitsemine on murdmaasuusatamise juurde alati kuulunud. Alates Norra ja Rootsi uniooni lõpetamisest 1905. aastal. (Norra kuulus uniooni Rootsiga 1814–1905. Mõlemal riigil oli ühine kuningas ja välispoliitika – Tlk.)

1930. aastatel oli see isegi nii hull, et Rootsi sportlased ei julgenud Holmenkolleni 50 kilomeetri distantsil toidupunktides süüa, kuna kartsid, et toit on mürgitatud.

1970. aastate lõpust alates on rootslased olnud ülivõimsad. 1985 oli Gunde Svan kõikidest parim. Ühtedel võistlustel treenis ta vaid ühe 210 sentimeetri pikkuse kepiga, arvatavasti lihtsalt sellepärast, et lollitada Norra ajakirjanikke – arvaku need, et ta on leiutanud mingi uue tehnika. Ja ajakirjanikud läksidki õnge. Nad kirjutasid, et kõik suusatajad, kes tahavad rootslase tempos püsida, peavad nüüdsest sõitma ühe pika kepiga.