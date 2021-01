Peatreener Venemaa suusatajate viisikvõidust: ma ei mäletagi selliseid tulemusi

Tuuri üldliidri Aleksandr Bolšunovi võiduga lõppenud sõidus mahtus venelasi esikaheksasse koguni seitse. Ainsa erandina pressis end kuuendaks prantslane Maurice Manificat.

"Ma ei mäletagi selliseid tulemusi! Pealegi kuulus meile veel ka 7. ja 8. koht," sõnas rahulolev Borodavko tänase viisikvõidu kohta.

"Ma arvan, et see on silmapaistev saavutus. Selline tulemuste tihedus on ainult julgustav," lisas Borodavko Sport-Expressile.

Üldarvestuses kasvas Bolšunovi edumaa koondisekaaslase Artjom Maltsevi ees minutile ja 15 sekundile. Denis Spitsov kaotab liidrile 1.18-ga ja Manificat 1.30-ga.