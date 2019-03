"Pealtnägija": Eesti suusasangarite verenäidud olid olümpiate ajal ülikahtlased

PERH-i ülemarsti, hematoloogi Iige Viigimaa sõnul ei ole loogiline, et sellised muudatused tavalisel inimesel loomulikult tekiksid. "Terve inimese organismis nii suuri muutusi naljalt ei teki."

Kristina Šmigun-Vähi hemoglobiinitase tõusis aastate lõikes suhteliselt stabiilselt: 2002. aasta OM-il oli see 12,3, 2003. aastal 13,1, 2004. aastal 14,1 ning 2006. aasta edukal olümpial juba 15,8.

Rootsi kanali SVT korrespondendi Hasse Svensi sõnul korreleerus Eesti suusatajate verenäitude tõus just suurvõistluste ajaga.

"Kui Mati Alaver väidab, et koostöö dr Schmidtiga algas alles aastal 2016, siis võin öelda, et juhul, kui see on õige, siis on eestlased kasutanud muud dopinguarsti kui Schmidt. Enne seda erinevad Eesti tippsuusatajate verenäidud nii selgelt normaalsest."

