Paljastus: suusamaailma raputanud dopinguskandaali aitas päevavalgele tuua soomlastele lõksu seadnud norralane

Võõrustajate seast jäid toona dopinguga vahele Jari Isometsä, Janne Immonen, Harri Kirvesniemi, Mika Myllylä, Milla Jauho ja Virpi Kuitunen. Skandaali järel astus tagasi ka kurikuulus treener Kari-Pekka Kyrö, keda peetakse kogu Soome dopinguprogrammi peaarhitektiks.

NRK meenutab, kuidas soomlased hakkasid kodusel MM-il kahtlase käitumisega dopinguküttidele silma paistma. Näiteks ei ilmunud Myllylä 15 km distantsil starti, sest oli väidetavalt haige. Samal etapil ei jõudnud finišisse Immonen, kes murdis sõidu keskel ühe suusa. Kaks päeva hiljem toimunud sõidus ei jõudnud Immonen aga taas finišisse, sedapuhku purunes suusakepp.

Suurim pomm saabus aga siis, kui selgus, et Isometsä on andnud positiivse dopinguproovi. Soomlase organismist leiti hormoonipreparaadi jälgi, mida tihti kasutatakse teise keelatud aine EPO varjamiseks. Isometsä põhjendas pressikonverentsil aine tarvitamist kõrge hemoglobiini taseme tõttu.

"Bull****!" meenutab Rahvusvahelise Antidopinguagentuuri WADA toonane juht, soomlane Harri Syväsalmi. "Ma ei uskunud sõnagi tema jutust."

Soovides saada teada, kas tema kaasmaalane tegi dopingut üksi või mitte, kutsus Syväsalmi appi norralase Rune Anderseni, kes oli Lahtis kohapeal seoses Norra, Kanada ja Austraalia antidopinguagentuuride omavahelise koostööga. Anderseni tuntakse ühe WADA asutajana ja WADA koodeksi ühe kirjutajana. "Me korraldasime kohtumise Soome suusatajate ja treeneritega. Kutsusime ka teised riigid kohale, et asi liiga ilmselge ei tunduks. Koosolekul saime teada, kuidas koondised treenivad," meenutas dopingukütt Andersen NRK-le.

Seejärel andis Andersen koondistele mõista, et peagi toimuvad ka uued dopingukontrollid. "Me ei ütle kunagi täpset aega, aga andsime mõista, et viime testid läbi järgmise nädalavahetuse jooksul," sõnas norralane. See oli aga vale, Andersenil ja Co'l polnud ühtegi plaani 24. veebruaril soomlasi testida. Nii ilmusidki Norra uurijad soomlaste juurde juba kaks päeva varem, koheselt pärast meeste teatesõidu lõppu, kus triumfeerisid just soomlased.