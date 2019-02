OTSEPILT ja -BLOGI | Suur dopinguskandaal suusatamise MM-il! Dopingureidil vahistati viis sportlast, nende seas kaks eestlast

Dopinguskandaal Seefeldi MM-il

Pressikonverents on algamas...

VG.no otseülekanne on praeguseks lõppenud. Mingit suurt sagimist sellelt ei näinud. Reid oli ilmselgelt juba ammu lõppenud. Oleme hetkel Innsbruckis toimuva pressikonverentsi (16.00) ootuses.

DNS ehk "Did not start" on protokollis märgitud Andreas Veerpalu, Max Hauke, Karel Tammjärve ja Aleksei Poltoranini taga.

GIF89a : Huvitav, kas kinnipeetud eestlased elasid Poltoraniniga samas majas või eraldi? Kui koos, siis ilmselt jagati külmikut ja sealt võidi ehk leida midagi? Kell 16 pressikonverentsil saab ehk mingit selgust.

Austria politsei nimetab operatsiooni "Operation Aderlassiks", eesti keeles "aadrilaskmine".

Austria leht kurier.at teatab politsei pressiteatele viidates, et läbiotsimised toimusid 16 majas.

Delfile ja Eesti Päevalehele teadaolevalt elasid Tammjärv ja Andreas Veerpalu ülejäänud Eesti sportlastest eraldi majas.

Norra rahvusringhääling NRK kirjutab, et arreteeritute seas on ka Austria arst doktor Mark Schmidt, kes 2008. aastal oli seotud jalgrattureid puudutanud veredopinguskandaaliga. Veel kinnitatakse, et pressikonverents on nende aja järgi kell 15 (meie aeg 16).

Selle info kohaselt on 9 inimest kinni peetud. Neist 5 sportlased: 2 austetrlast, 2 eestlast, 1 kasahh. https://twitter.com/STTuutiset/status/1100739922149994498

Delfile teadaolevalt ei stardi ka Aleksei Poltoranin.

Värske infokillu kohaselt on skandaaliga seotud seitse inimest, neist viis on sportlased. https://twitter.com/hajoseppelt/status/1100739243796819968

Küsimusele, miks nad ei stardi, vastas Saarepuu, et ta oli just Tammjärv helistas talle ja teatas, et nad lihtsalt ei stardi. Saarepuu läheb raja äärde jälgima Martti Himma ja Raido Ränkeli võistlust, kes on meie kaks ainsat suusatajat täna rajal.

Team Haanja treener Anti Saarepuu teatas äsja Kanal2-s, et Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv ei stardi 10 minuti pärast algaval 15 km distantsil.