OTSEBLOGI | Veredopinguskandaali 3. päev: eestlased annavad täna pressikonverentsi! Ajakirjanike ette astuvad Saarepuu, Tammjärv ja Seil. Veerpalu kohal küsimärk

Dopinguskandaal Seefeldi MM-il

Gunnar Leheste ja Andres Putting on pressikonverentsi ruumis kohal. Tegu on kohaliku keskkooliga, loodetavasti ei jää seetõttu 10.b klassil matemaatikatund ära. Istekohti on umbes 30 ajakirjanikule.

Kõigi eelduste kohaselt toob Delfi pressikonverentsilt huvilisteni ka otsepildi.

Delfile teadaolevalt osalevad pressikonverentsil kolm inimest. Ajakirjanike ette astuvad kindlasti Anti Saarepuu, Karel Tammjärv ja Tõnu Seil. Andreas Veerpalu oalemine ei ole praeguses seisus selge.

Värske info Seefeldist räägib seda, et Eesti aja järgi kell 12 annavad eestlased pressikonverentsi. Ei ole veel täpselt teada, kas osalevad ka Tammjärv ja Veerpalu, kuid Anti Saarepuu ja suusaliidu peasekretär Tõnu Seil peaksid kindlasti laua taga olema.

Gunnar Leheste Innsbruckist: peagi avaldame ka videointervjuu Anti Saarepuuga, kes on kogu selle protsessi jooksul olnud Eesti ajakirjanikele äärmiselt avatud. Tolles intervjuuski rõhutas ta, et kavatseb avameelne olla kuni lõpuni välja. Äsja kajastatud "põgenemisest" veel: sportlastele oli meedia kohalolek ilmselgelt šokk. Tundus, et plaanis oli vaikselt, ilma kärata treeneriga kokku saada ja üheskoos hotelli minna, aga käigu pealt tuli midagi ümber teha. Autost nad välja ei tulnud, Saarepuu hüppas lihtsalt sisse ja autojuht raputas ajakirjanikud maha. Nii meie kui ka Postimehe ekipaaž üritasid neile järgneda, kuid suusatajaid vedanud autojuht oli liiga kärme. Sportlased kadusid märkamatult öhe, autojuht viis Saarepuu jaoskonna juurde tagasi.Saarepuu toonitas hiljem, et see oli puhtalt sportlaste soov ning ta ei soovi, et teda põgenemisega seostataks.

Viimast uudist täiendatud oluliselt! Muuhulgas: Saarepuu ei osanud veel öelda, kas sportlastel lubatakse koju minna või peavad nad veel mõneks ajaks Austriasse jääma. "Ma loodan, et nad saavad koju minna ja seal tegeletakse sellega edasi," sõnas ta.

Tundub, et suusameeste südametunnistus on ikkagi must. Nad saabusid Seefeldi politseijaskonda ja nähes Eesti ajakirjanikke üritasid iga hinna eest varjuda. Mõned fotod õnnestus ikkagi kätte saada.

Sellised napid teated hetkel Austriast. Aga meeldivad teated! Hoiame lugejaid kõigega kursis, nii kui mõni infokild jälle saabub.

Delfile teadaolevalt pääsesid Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv äsja vahi alt vabaks!

Fotograaf Andres Putting raporteerib kasahhide hotelli juurest, et seal on hetkel täielik vaikus. Koondise bussid, mis seal veel päevalgi ees parkisid, on endiselt alles, aga liikumist mitte mingisugust.

Austria ajalehe Kurieri teatel on kaks austerlast ja Poltoranin tunnistanud üles veredopingu kasutamise. Lisaks andsid nad ülekuulamisel politseile rohkelt infot. Nad vabastati. Veerpalu ja Tammjärv on endiselt vahi all.

Austria kanal ORF teatab, et Erfurtist pärit Saksamaa spordiarst, kes operatsiooni käigus vahi alla võeti, jääb vahi alla ning viiakse üle Münchenisse. Nii teatasid täna Saksamaa võimud. Veel mainitakse artiklis, et teda ähvardab kuni kümneaastane vanglakaristus.

Gunnar Leheste Seefeldist: Rääkisin täna ka Austria siseministeeriumi pressiesindajaga, kes ütles, et täna kindlasti ühtegi pressiüritust (pressikonverentsi) plaanis ei ole. Andis mõista, et lähipäevil sellist sündmust üldse oodata ei tasu, vaid tuleb jälgida ainult ja ainult nende kodulehte bundeskriminalamt.at, kus viimane postitus pressiteadete kategoorias ongi seesama eilne pommuudis, mis enne 15 km distantsi starti välja saadeti. Tema sõnul sai pressikonverentsil kõik vajalik öeldud ja rohkem infot temalt hetkel välja pinnida pole mõtet. Oleme seega ootel... Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil arvas, et täna mingi otsus võimude poolt ikkagi tehakse. Austria meediast on läbi käinud spekulatsioonid, et prokurör taotleb ikka vahi alla võtmist. Hiljemalt homme hommikuks, mil möödub 48 tundi kinnipidamisest, on ikka midagi teada...

Austriast tuleb teade, et sealne murdmaa- ja laskesuusatamise alajuht Markus Gandler on viimaste sündmuste valguses vallandatud.

Eesti Olümpiakomitee spordidirektor Martti Raju on Norra meediale öelnud, et ka neil pole hetkel täpsemat infot. "See oli suur üllatus, arvestades seda, et need meie sportlased ei võistle medalite peale. Tundub mulle imelik, et nad sellega seotud on."

Suusaliit teavitab, et selgus peaks saabuma lähema 24 tunni jooksul.Suusaliidu teade: Eile Seefeldis lahvatanud ja muuhulgas kahte Eesti sportlast (Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu) puudutava dopinguskandaali täpsemad asjaolud selguvad peatselt - täna, 28. veebruaril kuulatakse üle asjaosalised ja eeldatavasti teeb prokurör lähiajal esmase otsuse. Seefeldis viibib kohapeal Eesti Suusaliidu peasekretär Tõnu Seil, koostööd tehakse nii välisministeeriumi kui saatkonnaga. Operatiivne info on ajakirjanikele edastatud ja rohkem informatsiooni Eesti Suusaliidul ei ole. Võimalikku dopingujuhtumit uurib politsei, tegemist on äärmiselt delikaatse protsessiga ja vastavalt reeglitele ei väljastata infot ka alaliitudele. Palume kannatlikult oodata nii otsuseid kui põhjendusi Austria ametivõimude poolt.Eesti Suusaliit rõhutab, et tegu on kindlasti väga negatiivse juhtumiga kogu Eesti spordi jaoks ja kuni täpsed asjaolud selguvad, ei maksa ennatlikke järeldusi teha. Eesti Suusaliit taunib dopingu kasutamist ja peab seda sada protsenti ebaeetiliseks. Edu ja heade võistlustulemuste aluseks peab olema ainult puhas sport. Suusaliit aitab igati kaasa tõe välja selgitamisele ning juhtumi detailide uurimisele.

Facebookis on mingisugune lehealge juba tekitatud.

Muide, vahepeal on Kasahstani olümpiakomitee ka ametlikult kinnitanud, et üks kinnipeetav on Aleksei Poltoranin. Ei ole midagi üllatavat, aga lihtsalt ametlik kinnitus.

ETV uudistesaates sõnas Kristjan Port: "Vaieldamatult on veredoping suusatamises suur probleem, aga ma ei hakkaks enne spekuleerima, kui on konkreetsed tõendid välja toodud."

"Ringvaates" käis dopinguteemadel rääkimas spordiarst Mihkel Mardna. Ta teatas: "Ma olen mõlema poisiga kokku puutunud PyeongChangi olümpial ja mõlemad on hästi toredad Eesti poisid ja tõsised spordipoisid. Ma peaks natuke hoogu nende poiste ristilöömisega ja minu sisetunne ütleb, et see taandub sportlaste hooletusele, jättes deklareerimata veenikanüülid või süstlanõelad, mis on tegelikult lubatud kaasa võtta suurvõistlustele teatud tingimustel."

Küsitakse, kui kaua inimesi kinni saab hoida. Vastus: maksimaalselt 48 tundi. Ühel sportlasel oli vahistamise ajal nõel veenis. Sportlase nime ei ole avalikustatud.

Politsei kinnitab, et jutt käib ainult nende riikide inimestest, kes praegu välja on toodud. Norralased ja rootslased võivad hetkel kergemalt hingata, aga ei välistata, et teiste riikide sportlased-taustajõud võivad olla asjaga seotud.

Veel rõhutatakse, et praegusel hetkel ei saavat nad veel ühtegi nime kinnitada. Meediast on spekulatsioonid muidugi juba läbi käinud. Kinni võeti kinnitatud andmetel ka Austrias kaks kaasosalist - üks mees ja üks naine.

Politsei esindaja räägib, et võrgustik, millest jutt käib, on tegutsenud rohkem kui viis aastat. Teati, et grupeeringu "ninamees" tuleb Seefeldi kohale. Seetõttu otsustati ka tema Seefeldis arreteerida. Vahistatud viit sportlast nähti politsei sõnul grupeeringu liikmetega kohtumas nii enne MMi kui ka MMi ajal.

"Loodame 48 tunni jooksul veel uue infoga välja tulla.""Leidsime Saksamaalt illegaalse dopingulabori."

Praegu on sportlased kinnipidamisasutuses. "Oli selge, et see võrgustik oli tegutsenud ülemaailmselt juba aastaid. Kindlasti puudutab see veel teisigi sportlasi."Rohkem üksikasju ei saavat selles uurimise faasis hetkel avaldada.

Saksamaalt oli selle operatsiooniga seotud täna 120 politseinikku.

Pikalt räägitakse arstist, kes on varemgi olnud dopinguskandaalidega seotud. Ilmselt mõeldakse doktor Schmidti, kellest Austria ja Saksa meedia juba täna rääkinud on.

"Varem polnud teada, milliste sportlastega see Saksa arst kokku puutus. Sellepärast võetigi nad Seefeldis kinni ja otsiti nende majad läbi," ütles laua taga istuv politseiametnik.

Saksamaa meedia andmetel on sportlastest vahistatud austerlased Dominik Baldauf ja Max Hauke, eestlased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu ning kasahh Aleksei Poltoranin. Pressikonverentsil pole siiani ühtegi nime välja öeldud.

Saksamaal võeti veel kinni kaks inimest.

Läbiotsimised ja kinnivõtmised toimusid Seefeldis. Kahtlustatakse inimesi dopingus ja sportlikkus pettuses. Puudutab 5 sportlast - 2 austerlast, 2 eestlast ja 1 kasahh, lisaks veel 1 Saksa spordiarst. 5 sportlast võeti täna vahi alla.

Pressikonverents on algamas...

VG.no otseülekanne on praeguseks lõppenud. Mingit suurt sagimist sellelt ei näinud. Reid oli ilmselgelt juba ammu lõppenud. Oleme hetkel Innsbruckis toimuva pressikonverentsi (16.00) ootuses.

DNS ehk "Did not start" on protokollis märgitud Andreas Veerpalu, Max Hauke, Karel Tammjärve ja Aleksei Poltoranini taga.

Austria politsei nimetab operatsiooni "Operation Aderlassiks", eesti keeles "aadrilaskmine".

Austria leht kurier.at teatab politsei pressiteatele viidates, et läbiotsimised toimusid 16 majas.

Delfile ja Eesti Päevalehele teadaolevalt elasid Tammjärv ja Andreas Veerpalu ülejäänud Eesti sportlastest eraldi majas.

Norra rahvusringhääling NRK kirjutab, et arreteeritute seas on ka Austria arst doktor Mark Schmidt, kes 2008. aastal oli seotud jalgrattureid puudutanud veredopinguskandaaliga. Veel kinnitatakse, et pressikonverents on nende aja järgi kell 15 (meie aeg 16).

Selle info kohaselt on 9 inimest kinni peetud. Neist 5 sportlased: 2 austetrlast, 2 eestlast, 1 kasahh. https://twitter.com/STTuutiset/status/1100739922149994498

Delfile teadaolevalt ei stardi ka Aleksei Poltoranin.

Värske infokillu kohaselt on skandaaliga seotud seitse inimest, neist viis on sportlased. https://twitter.com/hajoseppelt/status/1100739243796819968

Küsimusele, miks nad ei stardi, vastas Saarepuu, et ta oli just Tammjärv helistas talle ja teatas, et nad lihtsalt ei stardi. Saarepuu läheb raja äärde jälgima Martti Himma ja Raido Ränkeli võistlust, kes on meie kaks ainsat suusatajat täna rajal.

Team Haanja treener Anti Saarepuu teatas äsja Kanal2-s, et Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv ei stardi 10 minuti pärast algaval 15 km distantsil.