OTSEBLOGI | Marko Kilp pääses Ruka MK-etapil suusasprindis võimsa ajaga veerandfinaali

RUKA MK-ETAPP

Paralleelselt on toimumas ka naiste MK-etapp ning anname teada ka seal toimuvast. Naiste veerandfinaalid algavad kell 13.30, meeste omad 13.57.

Kilp kuulub neljandasse veerandfinaali.

Meeste sprindis tehakse veerandfinaalidega algust Eesti aja järgi kell 13.57.

Henri Roos ja Martin Himma 30 sekka ei pääsenud, saades vastavalt 72. (2.53,00) ja 79. koha (2.54,7).

Tervist, suusasõbrad!Hooaja esimesele MK-etapile on algus juba tehtud ning rõõmsaid uudiseid on ka Eestile! Nimelt on Marko Kilp sõitnud kvalifikatsioonis välja koguni 9. aja, millega ta pääses kindlalt veerandfinaali ehk 30 parema sekka.