OTSEBLOGI | Mariel Merlii Pulles pääses Seefeldi MM-i sprindis veerandfinaali! Mida suudavad neli Eesti meest?

Seefeldi MM-i vabatehnikasprint

Pikalt oli õhus variant, et eestlannale jääb esimene, kõige raskem veerandfinaal, kus vastased oleks olnud Caldwell (USA), Visnar (SLO), Nilsson (Rootsi), Skistad (NOR) ja Beloruhhova (RUS), aga sinna läks vabatahtlikult eelsõidu 29. naine, itaallanna Scardoni.

Pulles stardib teises veerandfinaalis koos Urevci (SLO), Falla (NOR), Neprajeva (RUS), Sundlingiga (SWE) ja Brocardiga (ITA).

Naised valivad hetkel veerandfinaali koosseise. Kohe selgub, kellega Pulles mõõtu hakkab võtma.

Ants: Tubli tüdruk! Libanoni tüdrukaud on ka tublidm arvestades kus nad tulevad. Julge pealehakkamine on ka väärt.

Naiste kvalifikatsiooni top 10: 1. Maja Dahlqvist (SWE) 2.29,44, 2. Nadine Fähndrich (SUI) +1,04, 3. Hanna Falk (SWE) +1,31, 4. Sophie Caldwell (USA) +1,70, 5. Eva Urevc (SLO) +1,95, 6. Maiken Caspersen Falla (NOR) +2,02, 7. Anamarija Lampic (SLO) +2,14, 8. Katja Visnar (SLO) +2,36, 9. Natalia Neprajeva (RUS) +3,20, 10. Greta Laurent (ITA) +3,64... 30. Mariel Merlii Pulles +8,02Ükski Soome naine edasi ei pääsenud, parim oli 33. koha saanud Anne Kyllönen (+8,87).

"Thank you! Thank you!" tänavad Liibanoni sprinterid telekaamerate ees, nagu oleks medalile tulnud...

GIF89a : Ma eelsõitude põhjal pakun, et finaal tuleb Rootsi vs Sloveenia :-) Aga preili Pulles tegi korraliku sõidu ja soovin edu ka edaspidi!

Oodatakse veel vaid Liibanoni suusatajat, kes sõidab mäest alla "sahka". Palju õnne meie suusaneiule!

Liibanoni esindaja Fakhry käib veel finišisirgel kummuli!

Tom: Mariel Merlii Pulles on kindlasti edasi, tubli tüdruk! Finišeerivad ju veel ainult "eksootilised suusaneiud"...:)

64 naist finišis. 20-aastane Pulles ikka veel 30. kohal...

59 naist on finišis, aga Pulles on ikka veel 30... Närime küüsi...

Pulles läheb hetkel 30. kohale. Kaotust liidrile 8,02 sekundit. Õhkõrn on võimalus, et ta 30 sekka püsima jääb, aga lootus pole kadunud.

Pulles startis!

Kolmas soomlanna Kyllönen jääb samuti 30 seast välja.

Soomlannad Lylynperä ja Monononen on juba konkurentsist väljas (34. ja 35. koht).

Rootslanna Maja Dahlqvist (22. startija) läheb liidriks ajaga 2.29,44.

15 naisest on parim olnud üllatuslikult šveitslanna Nadine Fähnrich (2.30,48). Falla kolmas (+0,98).

Sprindi tiitleid kaitsevad meestest itaallane Federico Pellegrini ja naistest norralanna Maiken Caspersen Falla.

Esimesed on juba finišis. Sloveenlanna Anamarija Lampic läheb liidriks ajaga 2.31,58.

Võistlus on alanud!

Esimesena saab lähte venelanna Natalja Matvejeva, Pulles alustab kell 13.12.