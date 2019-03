OTSEBLOGI | Kes võidab Seefeldi MMil maratoni? Eestlased on peagrupist maha jäänud

Seefeldi MMi meeste maraton

18,6 km vaheajapunkt: Suur grupp püsib 48-liikmelisena. Ränkel on 51. (+1.23) ja Kõrge 55. (+2.04).

16,6 km vaheajapunkti 12 esimest:

Kolmandik distantsist on sõidetud - 16,6 km vaheajas on peagruppi jäänud endiselt 48 meest, kes mahuvad 16 sekundi sisse. Raido Ränkeli kaotus muudkui kasvab - nüüd juba täpselt minut ning kohaks 50.

Esimene mees on katkestanud - hiinlane Shang Jincai astus kõrvale. Ta kaotas enne katkestamist liidritele juba üle kolme minuti.

13,3 km sõidetud ning nüüd on ka Ränkel peagrupist kahjuks pudenenud. 15,6 sekundi sees on 48 meest, Ränkel on 49. kohal (+29,9).

Kõrge on 10 km vaheajapunktiks suurest grupist maha jäänud ja sõidab 55. kohal, kaotust liidritele on 55 sekundit. Ränkel on 50. (+23,8) ja püsib peagrupi lõpus.

8,3 km sõidetud - Sundby on suure grupi peas. Võistlejate rivi on pikaks veninud, kuid maha on jäänud vaid kaks meest: hiinlane ja kreeklane. Ränkel on suure grupi lõpus 50. (21,3) ja Kõrge 56. (+28,1) kohal.

5 km läbitud: muutusi pole, kogu grupp sõidab rahulikus tempos koos, kuid on üsna pikaks veninud. Ränkel on 54. (+18,3) ja Kõrge 59. (+19,9).

2,3 km vaheajapunktis on suur grupp oodatult veel koos. Ränkel on 46. (+7,5) ja Kõrge 55. (9,4).

Start on antud!

Alustuseks värskeim uudis dopinguskandaalist. https://sport.delfi.ee/news/suusatamine/murdmaasuusatamine/kuues-sportlane-tunnistas-veredopingu-tarvitamise-ules?id=85495575