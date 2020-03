Otepääl elu esimese MK-etapi võidu saanud Norra tippsuusataja lõpetas karjääri

View this post on Instagram

Det blir en ny hverdag når jeg ikke lengre skal bruke alle mine krefter på å bli best mulig på ski. Jeg har gruet meg til denne dagen. Allikevel føles det riktig å ha tatt denne avgjørelsen. Jeg har stort sett alltid vært sulten på å bli bedre. Nå kjenner jeg ikke på den samme sulten, og da synes jeg yngre krefter fortjener å få slippe til. Jeg er utrolig stolt over å ha fått vært en del av langrennslandslaget de siste 10 årene. Jeg har opplevd så mye og vært en del av et fantastisk prestasjonsmiljø, der jeg har fått utvikle meg. Sesongen i år fikk en spesiell avslutning og langrenn blir ubetydelig i denne sammenheng. Jeg er allikevel glad for at jeg fikk avsluttet sesongen med en skikkelig opptur under verdenscupen på Konnerud i mars. I tiden fremover kommer jeg fortsatt til å trene mye. Utover det gleder jeg meg til å ta fatt på nye utfordringer, hvor en av dem er å fullføre siste studieår innenfor industriell økonomi. Tusen takk alle sammen! 😊🙏🏻 I have decided to end my professional career now. It has been a tough decision after so many years doing the sport I love. Thank you all for all the support 💙