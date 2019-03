Östberg krooniti murdmaasuusatamise MK-sarja üldvõitjaks

Nilsson tegi Quebecis toimunud minituuril maksimumi, võites nii sprindi, ühisstardiga sõidu kui ka tänase jälitussõidu. Ta edestas finišis teise koha saanud norralannat Therese Johaugi 12,9 sekundiga. MK-sarja üldvõidu kindlustanud Östberg jäi rootslannale alla 15,1 sekundiga.

Esmakordselt MK-sarja üldvõidu saanud Östberg võidutses 1654 punktiga, teiseks jäänud venelanna Natalja Neprjajeva kogus 1431 ja kolmanda koha saanud Johaug 1322 punkti. Johaug võitis väikse kristallgloobuse, olles parim distantsisõidus. Quebecis võidutsenud Nilsson oli MK-sarja üldarvestuses viies. Tema ja Johaugi vahel oli neljas soomlanna Krista Pärmakoski, kes jäi Johaugist maha vaid kuue silmaga.

