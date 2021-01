Ootamatul kombel trauma saanud Rootsi suusaässa vigastus osutus kardetust tõsisemaks

21-aastane rootslanna sai ootamatu vigastuse suusatuuri neljanda etapi eel Toblachis, kui tegi oma hotellitoa ukseraami küljes lõuatõmbeid ning raam tuli lahti ja Karlsson kukkus selili põrandale.

"Selle tulemuseks oli verejooks roiete piirkonnas ja see piiras minu hingamist võistluste ajal," sõnas Karlsson kolmapäeval Rootsi meediale.



"Tundsin algul kõige tugevamat valu vaagnapiirkonnas, kus verejooks avaldas survet istmikunärvile ja valu läks mu jalgadesse," lisas Karlsson. "Kui turse hakkas taanduma, selgus, et mul on tõsisemaid vigastusi. Alles sel hetkel märgati kehas verejooksu ja selle mõju hingamisele."

Karlssoni sõnul on ta vigastusest hästi taastunud, kuid sel nädalavahetusel otsustas ta Lahti MK-etapil mitte startida. Rootslanna püüab end vormi ajada Oberstdorfi maailmameistrivõistlusteks, mille alguseni jääb kuu aega.



"Kuu lõpus Falunis osalen kindlasti. Suusatasin täna esimest korda pärast suusatuuri ja tunne oli hea," tunnistas Karlsson.