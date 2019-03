Ootamatu avaldus: Johaug ja Östberg magavad võistluste ajal ühes voodis, kuigi hotellitoas on kaks aset

Therese Johaug ja Ingvild Flugstad Östberg. Foto: Alexander Vilf, Sputnik/Scanpix

Norra suusatähed Therese Johaug ja Ingvild Flugstad Östberg on nii head sõbrannad, et enda sõnul magavad nad võistluste kui ka treeninglaagrite ajal ühes voodis. Seda tehakse ka olukorras, kui toas on kaks eraldi voodit. Naised tõdevad, et suur sõprus on teinud neist maailma parimad.