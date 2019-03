Olümpiavõitja Vladimir Smirnov: Poltoranin häbistas meie kodumaad!

"See tegi tõsiselt haiget, kui sellest kuulsin," tunnistas 1994. aastal Lillehammeris 50 km maratonis olümpiavõitjaks kroonitud Smirnov väljaandele Expressen.

"Kunagi võis sellist asja (dopinguga põrumist - toim.) eksimuseks nimetada, kuid viimase kümne aasta sündmuste valguses enam mitte. Kõik teavad, kuidas dopingusse tänapäeval suhtutakse. Kui otse öelda, siis oli see suur rumalus ja täiesti andestamatu," kritiseeris Smirnov.

Endine suusakuulsus lisas, et pidas Poltoraninist siiani väga lugu."Ma tean Alekseid hästi, olen temaga korduvalt suhelnud, kuigi mitte viimastel aastatel. Ma leidsin, et ta on distsiplineeritud ja tark mees, kes teab, mis tippspordis toimub," rääkis Smirnov.

"Ta ju teadis tagajärgi, kuid ikkagi tegeles sellega. Ma tõesti ei mõista, kuidas ta sai... Ta häbistas meie kodumaad. Täna on Kasahstani suusatajate ja kõigi suusatajate jaoks must päev," lisas Smirnov.