Northugi endine treener: see on hea, et ta jäi vahele

Norra politsei leidis kahekordse olümpiavõitja ja 13-kordse maailmameistri Petter Northugi (34) kodust kokaiini. “See on väga kurb. Ta on täielikult põhjas ning seda on tähtis meil endale teadvustada. Me ei räägi hetkel kuulsast Petter Northugist, vaid inimesest,” rääkis Gilleberg uudisteagentuurile VG. “See on katastroof, kuid ma tean, et tal on piisavalt tahtejõudu väljuda sellest olukorrast,” lisas endine mänedžer.

Nossum, kes juhendas Northugi mitmeid aastaid, rääkis agentuurile NRK enda emotsioonidest lahvatanud skandaali osas. “Sõna “kurbus” võtab kõik emotsioonid kokku. Mitte see pole kurb, et ta vahele jäi, vaid see, et ta nii madalale langes. Ma olen isegi õnnelik, et jäi vahele,” rääkis Nossum uudisteagentuurile.

Northug peeti kinni kiiruse ületamise pärast ning veretest andis alust ka mehe kodu läbi otsida, kust leiti kokaiini.

2018. aastal murdmaasuusataja karjääri lõpetanud Northugil on lisaks kahele olümpiakullale ja 13 maailmameistritiitlile 38 MK-sarja etapivõitu ja kaks üldvõitu aastast 2010 ja 2013.

2014. aastal sõitis ta purjus peaga Trondheimis teelt välja, sai selle eest 50-päevase vanglakaristuse, 22 5000 eurot trahvi ja kaotas juhiload. Vangi Northug minema ei pidanud, vaid karistus asendati jalavõru kandmisega.