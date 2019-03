Norras, Rootsis ja Soomes on Algo Kärbi ülestunnistus juba suur teema

Madis Kalvet reporter RUS

Otepää MK 2017 tavadistants Foto: Hendrik Osula

Eesti murdmaasuusataja Algo Kärp otsustas esmaspäeval Õhtulehe vahendusel tunnistada, et ta kasutas alates 2016. aastast samuti veredopingut. Kärp märkis, et sel hooajal ta enam pattu ei teinud, kuid ta ei suutnud säärase koormaga enam edasi elada. Samas oleks võinud ju hiljem juhtuda, et Austria ja Saksamaa uurijad oleksid leitud verekotikeste abil ikkagi Kärbini jõudnud.