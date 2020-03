Norralaste otsus viimastelt etappidel loobuda tegi Bolšunovist MK-sarja üldvõitja

Bolšunovil on MK-sarja üldarvestuses norralase Johannes Hösflot Kläbo ees 495-punktiline edu. Kläbo juhib aga sprindiarvestust kahe koondiskaaslase Erik Valnersi ja Paal Golbergi ees. Itaallane Federico Pellegrini, kes ilmselt riigist välja reisida ei tohi, kaotab Kläbole 165, prantslane Lucas Chavanat 177 ja Bolšunov 220 punktiga.

Norra sprindikoondise treener Arild Monsen arvas eksklikult, et Kläbo on sprindiarvestuse juba võitnud, kuid rahvusvaheline suusaliit (FIS) kinnitas NKR-le, et laual on veel tervelt 350 punkti. Seega on olemas oht, et keegi Kläbo veel väikse kristallgloobuseta jätab.

"Toetan Norra suusaliidu otsust sajaprotsendiliselt. Me peaksime kõik panustama sellesse, et viiruse levikut tõkestada. See on palju tähtsam kui MK-etapid Kanadas ja USA-s," rääkis Kläbo.