"Suusamaailmal on väga kahju kaotada üks oma suurkujudest," rääkis Norra murdmaasuusa naiste koondise peatreener Ole Morten Iversen. "Ta on üks populaarsemaid sportlaseid ning mitte ainult Rootsis, vaid ka Norras."

"Tunnen Stinat hästi," jätkas Iversen. "Tean, et kui ta midagi otsustab, siis on tal selleks omad põhjused."

"Minu arust on see väga lahe ja spordiala jaoks positiivne, et uued inimesed tulevad," kiitis rootslanna otsust Norra laskesuusatäht Tiril Eckhoff, kes lõppenud hooajal MK-sarjas üldarvestuses teise koha saavutas. "Ootan väga temaga kohtumist ja tahan näha, kuidas tal minema hakkab."