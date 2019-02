Norralane keset Seefeldi skandaali: ma ei hoomanud midagi

„Olen alati öelnud, et kui töötad tiimis, kus keegi tarvitab keelatud aineid, peaksid midagi märkama,” selgitas Nystad Norra meediale. „Kui nüüd ajas tagasi mõtlen, siis ei olnud mingeid viiteid, et need mehed võiksid dopingut tarvitada. Ma võin olla liiga naiivne, kuid nende kinnipidamine oli kui välk selgest taevast. Ütlen ausalt, mingeid märke ei olnud, ühtegi supertulemust nad ei teinud.”

Nystad kinnitas, et ootab esmalt ära politseiuurimise tulemused. „Kui mehed on süüdi, siis loodan, et neid karistatakse karmilt. Ning sel juhul on ka minu päevad loetud, pean otsima uue töö.”