Norra valitsus maksab Holmenkolleni MK-etapi piletiostjatele raha tagasi

Holmenkolleni suusafestival taotles valitsuselt kokku 18,3 miljonit Norra krooni (umbes 1,7 miljonit eurot), sellest 12,5 miljonit piletitulu katmiseks ja 5,8 miljonit lisakuludeks.

Norra valitsus otsustas neile eraldada 14,7 miljonit Norra krooni ehk umbes 1,4 miljonit eurot.

"Meil ​​on väga hea meel, et saime täna kultuuriministeeriumist oma taotlusele positiivse vastuse. See on kasulik otsus kõigile piletiostjatele. Lisateave ja kiri saadetakse kõigile pileti ostnud inimestele esmaspäeval, 8. juunil," teatas Holmenkolleni suusafestivali juhatuse esimees Birger Magnus.

Holmenkolleni suusafestivalile, mis toimus märtsi alguses, oli jõutud müüa 17 000–18 000 piletit. Tavaliselt on neid võistlusi käinud vaatamas enam kui 28 000 pealtvaatajat.