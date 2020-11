Norra üllatusmees jääb siiski suusatamise MK-etapilt eemale

27-aastane Gunnulfsen võitis eelmisel nädalavahetusel 15 km klassikatehnikasõidu. Veidi ka ilmataadilt abi saanud Gunnulfsen edestas kolmekordset olümpiavõitjat Johannes Hösflot Kläbot 27,3 sekundiga, vahendab ERR Sport.

"Gunnulfsen on väga hea klassikasõitja ja kuna Rukal on kaks klassikaetappi, on tal võimalus minituuril hea tulemus teha," seisis Norra suusaliidu teisipäevases pressiteates. "Ta jättis Beitostöleni võistlusel väga hea mulje, eriti laupäeval, kui ta näitas rahvusvahelist taset."