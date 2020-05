Norra tippsuusataja pihtimus: venna enesetapu järel tekitasin endale meelega füüsilist valu

"Kui teade tuli, olin Sotši olümpial. Otsustasin ikkagi Venemaale jääda ja võistelda. Tundsin ennast olümpiakülas turvaliselt, olin muust maailmast eraldatud. See näitab, kui hea pere sportlaste seltskond olla võib," rääkis Jacobsen Norra rahvusringhäälingule.

Jacobsen jäi Sotšis medalita. Kui ta kodumaale naasis, tuli suusatajal karmi reaalsusega kohanema hakata.

"Kasutasin mentaalse valu vaigistamiseks vahendeid, mis mul olemas olid. Üks võimalus, mida tihti kasutasin, oli ränk treenimine. Füüsilist valu oli kergem kannatada kui vaimset. Ilmselt sattusin sõltuvusse," meenutas Jacobsen.

"Mul ei olnud erilist treeninguplaani, lihtsalt harjutasin nii kõvasti kui suutsin. Tahtsin valu tunda," lisas ta.

Jacobson tõdes, et et tulemuste mõttes tõi enesepiitsutamine isegi edu, 2015. aasta Faluni MM-il tuli ta Norra naiskonnaga 4x5 km teatesõidus kuldmedalile, 15 km suusavahetusega sõidus sai ta hõbeda.

Pärast lõppenud hooaega otsustas Jacobsen 33-aastaselt tippsportlase karjääriga lõpparve teha. Nüüd seab ta esikohale meditsiiniõpingud.