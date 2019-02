Norra tippsuusataja: kui süüdistused Andreas Veerpalu suhtes tõele vastavad, olen temas väga pettunud

"Ma kuulsin, et üks minu sõber on vahistatute seas. Andreas (Veerpalu - toim) on elanud Norras Merakeris," sõnas Iversen pärast tänast 15 km klassikadistantsi, kus ta lõpetas kümnendana.

"Kui see (dopingusüüdistus) on tõsi, olen temas väga pettunud," jätkas Iversen TV2-le antud usutluses. "Nagu ma tean, on ta hea poiss, kuid mitte väga tugev suusataja. Seda enam on see üllatav. Ta on kena poiss, kuid kui ta tõesti dopingut kasutas, siis minu arvamus temast muutub."

Iversen puutus Andrus Veerpalu poja Andreasega kokku, kui ta aastaid tagasi Norras õppis ja treenis.

Suusaalade maailmameistrivõistlustel Seefeldis puhkes täna suur dopinguskandaal - Austria ja Saksamaa ametivõimude ühisoperatsiooni käigus koodnimega "Aadrilaskmine" vahistati kokku üheksa inimest, neist viis sportlast, sealhulgas ka Eesti koondislased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.