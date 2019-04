Norra suusatreener võrdles dopingu tarvitamist ema tapmisega

Nystad kurtis Norra meediale, et viimasel ajal lahvatanud dopinguskandaalid murdmaasuusatamises ja mujal tippspordis panevad teda tõsiselt nördima.

"Kui ma olin väike, õpetati meile, et ema tapmine on väga halb ja dopinguga kokkupuutumine veelgi hullem," sõnas Nystad ajalehele Dagbladet.

Nystad pani Austria koondise juures ameti maha tänavuse Seefeldi MMi ajal, kui veredopingu kasutamisega jäid vahele ka kaks Austria suusatajat.

"Tuhanded inimesed on selle MM-i nimel tööd ja vaeva näinud, lootes, et siit algab Austria murdmaasuusatamise uus tõus. Selle asemel sai see kuuli pähe," põrutas Nystad veebruari alguses enne ametist lahkumist.

Nystad on hetkel üks kandidaatidest Norra suusakoondise peatreeneri kohale.