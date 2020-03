Norra suusatamine on kriisis: koroonaviirus on juba praeguseks läinud maksma miljoneid

Alaliit avaldas reedel, et juba praeguseks on kaotatud umbkaudu 30 miljonit Norra krooni (2,56 miljonit eurot). Norra väljaande VG teatel jääb alaliidul veel tõenäoliselt saamata 20 miljoni krooni jagu tulusid. Alaliidu tänavuse aasta eelarveks oli esialgselt planeeritud 350 miljonit Norra krooni (29,8 miljonit eurot). Lisaks on vähemalt ajutiselt koondatud 142-st alaliidu töötajast 96. Ühtlasi on alles jäänud liikmetel vähendatud palku.

Norralaste jaoks teeb olukorra veelgi raskemaks asjaolu, et viimaste aastate suursponsor Veidekke lõpetab alaliidu toetamise. "See otsus tehti juba enne eelmise aasta jõule," avaldas ettevõtte Veidekke kommunikatsioonijuht Helge Dieset.

Arvestades praegust majanduslikku seisu, on raskusi ka uue peasponsori leidmisega. Kohaliku suusaliidu peasekretäri Ingvild Bretten Bergi sõnul on olukord äärmiselt keeruline. "Kohalike klubide toetamine on väga oluline meie jaoks. Nüüd on selle teostamine suur väljakutse ja hetkel meil lahendusi pole."

Kuigi suurem osa töötajatest on vähemalt ajutiselt koondatud, siis meestekoondise peatreener Alexander Stöckl ja naiste loots Christian Meyer jätkavad hetkeseisuga tööd. "Tahame mõlema koondise peatreenerid alles hoida. Suusatajad peavad jätkama treenimist, isegi, kui nad peavad seda üksi tegema," lisas peasekretär.

Ingvild Bretten Bergi sõnul pole teada, kui pikalt praegused muudatused kehtivad ning kas ja millal puhkusele sunnitud inimesed tööle naasta saavad. Norralanna teatel loodab suusaliit saada peagi teada, missugusel määral Norra valitsus alaliitu toetada saab.

